Губернаторът на Курската област: Нощта беше неспокойна заради мащабна атака с дронове (ВИДЕО)

Губернаторът на Курска област Роман Старовойт публикува кратко 47-секундно видео, в което заявява, че снощи "е била неспокойна нощ". Във видеото той говори за "мащабна атака с дронове" в региона, като в надписа към публикацията той уточни, че те са били 11, предаде News.bg.

The governor of the Kursk region, Roman Starovoyt, confirmed the attacks of Russian insurgents in the area of Tetkino. He says that servicemen of the FSB Border Guard Department and the Ministry of Defense repelled the attack. He also claims 11 UAVs were shot down. pic.twitter.com/Q3truK5uCq