Русия отговори на Байдън, който нарече Путин „бандит“

Обидите срещу руския президент Владимир Путин не представят американските власти в добра светлина, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, предаде mk.ru.

По-рано американският президент Джо Байдън отново обиди Путин, наричайки го „бандит“.

„Подобни изрази не изглеждат добре за държавните глави. Америка едва ли може да се гордее с това“, каза Песков.

Байдън направи горното изявление на „Годишната вечеря на приятелите на Ирландия“. Той призова всички „да се противопоставят на Путин“.

Коментарът на Байдън беше направен на фона на изборите за президент в Русия, на които Путин няма конкуренция и опозиционни кандидати не бяха допуснати до вота. Утре Путин ще получи нов мандат за президент.

President Biden called Putin a "thug".



It looks like the world is finally calling a spade a spade.



About time. pic.twitter.com/PdE3BceTTI