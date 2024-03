Мъск прогнозира, че Украйна ще загуби територии, ако откаже да преговаря

Американският бизнесмен Илон Мъск заяви, че Украйна ще загуби още повече хора и територии, ако не започне преговори. Той прогнозира загубата на територии в случай на отказ от преговори в публикация на платформата X.

„Колкото по-дълго няма мир там, толкова по-зле е за гражданите на Украйна: повече хора ще загинат и повече територии ще бъдат загубени“, каза бизнесменът. Предприемачът също изрази мнение, че въоръжените сили на Украйна изпращат хора на фронта „напразно“.

Още новини от Украйна

Преди това Мъск се съгласи с мнението, че украинският конфликт е изчерпал военните резерви на САЩ . Мъск също оцени негативно украинската контраофанзива. Бизнесменът подчерта, че настъпателните операции не са донесли нищо на страната, а само са я отслабили.

Мъск обаче не уточни, че "мирът", за който говори, означава капитулация на Украйна, защото Москва посочи, че няма да изтегли войските си от украинската земя и преговори може да има само при условията на Путин.

Sent to die in trenches for no gains. The longer there is no peace, the worse for the people of Ukraine – more will die and more land will be lost.