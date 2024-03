Туск: Погледнете Одеса, председателю Джонсън

Полският премиер Доналд Туск отново призова снощи председателя на Камарата на представителите на САЩ да предложи за гласуване спешно необходимия пакет помощ в размер на 60 млрд. долара за Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Пакетът, който вече е приет от Сената, остава в Камарата на представителите и Джонсън отказва да го даде за гласуване въпреки видимата подкрепа за проектозакона в долната камара на Конгреса на САЩ.

Джонсън, представител на Републиканската партия, настоява да не бъде „притискан“ да одобри пакета от чуждестранна помощ в размер на 95,3 млрд. долара за Украйна, Израел и Тайван, от които за Киев са планирани 60 млрд.

„Погледнете Одеса, председателю Джонсън“, написа Туск на английски език в социалната мрежа „Екс“. „От колко още аргументи се нуждаете, за да вземете решение?“, допълни той. В петък руските сили нанесоха ракетен удар по украинския пристанищен град Одеса, поразявайки гражданската инфраструктура. По последни данни броят на загиналите при удара е достигнал 21 души, докато 70 са ранени.

