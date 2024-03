Британски разузнавателен доклад: Русия търси начини да предпази Черноморския си флот от Украйна

В последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания се посочва, че продължителният успех на Украйна в провеждането на нейната асиметрична морска ударна кампания доведе до посещение на руския министър на отбраната Сергей Шойгу в командния пункт на Черноморския флот в Крим на 17 март.

