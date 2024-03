Назначиха новия командир на Еврокорпуса в източния френски град Страсбург

Полша назначи нов командир на Еврокорпуса в източния френски град Страсбург, след като вчера бе отзован неговият предишен ръководител, предаде ДПА и БТА.

Полското Министерство на отбраната обяви вчера в публикация в "Екс", че генерал Пьотър Блазеуш ще поеме ръководството на корпуса. Той наследява поста от генерал-лейтенант Ярослав Громаджински, който бе отзован след разследване на военното контраразузнаване. Громаджински получи нареждане да се върне в страната си незабавно. Все още няма подробности за разследването.

Lieutenant general Piotr Błazeusz became the new Eurocorps commander @HQEurocorps https://t.co/LLYhC1v8pk