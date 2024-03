ISW: Украйна удържа на руския напор

The Institute for the Study of War

Понастоящем Украйна не позволява на руските сили да постигнат значителни тактически успехи по цялата фронтова линия, но продължаващото забавяне на американската помощ за сигурност вероятно ще увеличи заплахата от руски оперативен успех.

За това предупреждава в дневния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

В интервю за CBS News, публикувано на 28 март, украинският президент Володимир Зеленски заявява, че украинските сили са успели да задържат руските настъпления през зимата на 2023-2024 г. и че украинските сили са стабилизирали оперативната обстановка.

Украинските сили забавиха темпото на руските настъпления западно от Авдеевка след руското превземане на селището на 17 февруари, а руските сили са постигнали само постепенни, незначителни тактически успехи в други части на Украйна.

Зеленски обаче заяви, че украинските сили не са подготвени да се защитят от друго голямо руско настъпление, което се очаква през май или юни 2024 г.

Руските сили вероятно ще продължат да поддържат темпото на настъпателните си операции през пролетта на 2024 г. независимо от трудните метеорологични и теренни условия, за да се възползват от недостига на украински материали преди пристигането на очакваната ограничена западна помощ за сигурност.

Руските сили вероятно целят също така да принудят Украйна да изразходва материални средства, които иначе би могла да натрупа за отбранителни усилия през това лято и евентуални контраофанзивни операции по-късно през 2024 г. или през 2025 г.

Широко разпространеният недостиг може да принуди Украйна да приоритизира ограничените ресурси в критичните сектори на фронта.

ISW оценява, че руските сили са завзели 505 кв. км територия от началото на настъпателните операции през октомври 2023 г., а между 1 януари и 28 март 2024 г. руските сили са завзели почти 100 кв. км повече територия, отколкото през последните три месеца на 2023 г. (въпреки че този темп на напредване може да се дължи на комбинация от недостиг на украински материали и по-благоприятни метеорологични условия през зимата, отколкото през есента).

Това незначително увеличение на темпа на руското напредване обаче не отразява заплахата от руски оперативен успех на фона на продължаващото забавяне на американската помощ за сигурност.

Ограниченията в материалната база ограничават възможностите на украинските сили да провеждат ефективни отбранителни операции, като същевременно предлагат на руските сили гъвкавост при провеждането на настъпателни операции, което може да доведе до усложняване и нелинейни възможности за руските сили да постигнат оперативно значими успехи в бъдеще.

Възможностите за използване на украинските уязвимости ще се разширяват, тъй като недостигът на материали продължава, а Украйна продължава да се бори как да се справи с предизвикателствата, свързани с човешките ресурси.

Предоставянето на достатъчна и редовна западна помощ в областта на сигурността и разрешаването на проблемите, свързани с човешкия ресурс в Украйна, би ограничило тези възможности за руските сили и би осигурило на украинските сили възможност да спрат руските сили да постигат дори незначителни тактически успехи, да намалят руските офанзивни способности и да се подготвят за бъдещи контраофанзивни операции за освобождаване на повече украинска територия.

Продължаващото влошаване на състоянието на украинската противовъздушна отбрана е една от най-непосредствените възможности, чрез които руските сили могат да предизвикат нелинейни оперативни въздействия.

Украинският министър на външните работи Дмитрий Кулеба заяви, че руските сили са изстреляли 190 ракети от различни типове, 140 безпилотни летателни апарата "Шахед" и 700 управляеми бомби по цели в Украйна между 18 и 24 март.

Засилените руски безпилотни и ракетни удари вероятно отново ще окажат натиск върху Украйна да даде приоритет на разпределянето на оскъдните средства за противовъздушна отбрана за защита на населените места, критичната инфраструктура и промишлените обекти в тила пред позициите по фронтовата линия.

Кулеба заявява, че широкото използване от страна на Русия на управляеми бомби по фронтовата линия ѝ дава голямо предимство на бойното поле и че единственият начин да се противодейства на тази тактика е украинските сили да свалят руските самолети, извършващи ударите, което изисква достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана по фронта.

Руските сили използваха масирани удари с бомби с тактически ефект при превземането на Авдеевка в средата на февруари и през 2024 г. постоянно увеличаваха използването на управляеми и неуправляеми бомби срещу украински позиции в тила и на фронта.

Способността на Русия да провежда опортюнистични, но ограничени офанзивни действия по международната граница на Украйна с Русия ѝ предоставя допълнителни възможности за ограничаване на украинските жива сила и материали, но западните разпоредби за помощ и украинските усилия за справяне с предизвикателствата, свързани с живата сила, биха намалили въздействието на подобни руски усилия.

Зеленски заяви пред CBS, че украинските сили изграждат укрепления и отбранителни позиции край град Суми в отговор на съобщенията за значително струпване на руски сили в съседната Брянска област и неотдавнашните удари по украински селища в района.

Прогнозният спектър - диапазонът на възможните резултати от най-благоприятния до най-опасния - е много широк и ще остане такъв, докато не стане ясно дали САЩ ще възобновят военната си подкрепа и дали Украйна ще се справи с предизвикателствата, свързани с човешките ресурси.

Както САЩ, така и Украйна запазват значителна власт при определянето на хода на войната през тази година и през следващите години. Непосредствените и дългосрочните перспективи на тази война остават силно зависими от решенията, които предстои да бъдат взети във Вашингтон, Киев, Брюксел, Париж, Берлин, Москва и други страни, както и от изпълнението на тези решения в Украйна.

Руският президент Владимир Путин продължи да прави сензационни изявления като част от провежданата от Русия кампания за рефлексивен контрол, която има за цел да възпре по-нататъшното предоставяне на военна помощ от Запада за Украйна и да отклони вниманието от нарастващото позициониране на руските сили срещу НАТО.

Путин отхвърли твърденията, че Русия иска да нападне други страни, включително Полша, балтийските държави и Чешката република, като "пълна глупост", като добави, че Русия защитава хората, живеещи в "историческите територии" на Русия в Украйна.

Отричането от страна на Путин на все по-агресивната позиция на Русия срещу източния фланг на НАТО напомня на твърденията на Кремъл, че руските сили няма да нахлуят в Украйна в края на 2021 г. и началото на 2022 г.

Путин също така се опита да сплаши държавите от НАТО да не снабдяват Украйна с изтребители F-16 и се опита да възпре западната аудитория от по-нататъшни финансови ангажименти за сигурността на Украйна и НАТО.

Путин заяви, че Русия ще унищожи самолетите F-16 в Украйна, както е унищожила друго военно оборудване, предоставено от Запада, и заплаши, че Русия ще се насочи към западни летища, ако Украйна използва тези съоръжения, за да улесни ударите срещу Русия.

Изявленията на Путин от 27 март не са нито нови, нито изненадващи и най-добре илюстрират начина, по който Кремъл рутинно залива западното информационно пространство, често с несъществени или деконтекстуализирани истини, а не с откровена дезинформация или дезинформация, за да формира глобални възприятия и да постигне собствените си дългосрочни цели.

Тези изявления следва да се анализират заедно с безкрайните случаи на повторно използване на същите наративи от страна на Кремъл, а не като самостоятелни инфанти.

Преодоляването, объркването и манипулирането на западното информационно пространство и възприятия са част от руската стратегия за "рефлексивен контрол" - или начин за предаване на основания за вземане на решения на опонента, така че той свободно да стигне до предварително определено решение.

Руският президент Владимир Путин изрази загриженост за засилването на етническото напрежение в руското общество след нападенията в Крокос Сити Хол и може би фалшиво обвинява Украйна и Запада за нападението в Крокос Сити Хол, за да отклони вниманието на страната от етническото напрежение.

На 28 март Путин заяви, че е обезпокоен от изявленията на "джинго-патриотите", че "Русия е само за [етническите] руснаци", вероятно визирайки кадри от 24 март, на които руски ултранационалисти тормозят жена от Република Саха в московското метро и крещят, че "Русия е само за [етническите] руснаци".

Независимо разследване установи, че международните информационни кампании, свързани с починалия финансист от групата "Вагнер" Евгений Пригожин, са останали активни, въпреки че руското правителство закри медийни компании и организации, открито свързани с Пригожин след смъртта му.

Американската компания за киберсигурност Mandiant съобщи на 28 март, че няколко кампании за информационни операции, свързани с Пригожин, продължават да са активни, а именно Newsroom for American and European Based Citizens Campaign, Cyber Front Z и базираната в Того Panafrican Group for Commerce and Investment.

Високопоставени руски служители засилват обвиненията си към арменското ръководство, тъй като Армения продължава да се дистанцира от отношенията си с Русия в областта на сигурността, след като Кремъл изостави Армения на произвола на съдбата, след като тя загуби Нагорни Карабах.

На 28 март руският външен министър Сергей Лавров заяви, че арменското ръководство съзнателно допринася за влошаването на руско-арменските отношения, като измисля измислени претексти и изопачава последните три години и половина история.