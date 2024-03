Скандалът за руското влияние разтърси ЕС

Руска кампания за политическо влияние разтърсва Европа, тъй като високопоставени служители предупредиха, че Москва е плащала на членове на Европейския парламент, за да се намесят в предстоящите избори за Европейски парламент, пише европейската редакция на Politico.



"Това потвърждава онова, което подозирахме: Кремъл използва съмнителни медии, които се преструват на медии и използват пари, за да купуват тайно влияние", е заявила заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова пред брюкселската медия, като е нарекла разкритията "много тревожни".



Скандалът избухна, когато в сряда (27 март) чешкото правителство наложи санкции на новинарски сайт, наречен Voice of Europe, който според Прага е част от операция за оказване на проруско влияние. Белгийският министър-председател Александър Де Кро заяви ден по-късно, че Русия се е свързала с членове на Европейския парламент (ЕП) на ЕС и "им е платила, за да популяризират руската пропаганда".



Новата руска кампания за влияние идва по-малко от три месеца преди изборите за Европейски парламент на 6-9 юни. Тя отразява опасенията за корупция и чуждестранна намеса, които бяха изведени на преден план от корупционния скандал "Катаргат", разтърсил Европейския парламент преди по-малко от две години.



"Не можем да си позволим да бъдем една крачка зад Путин и неговата пропагандна армия на шахматната дъска ... Трябва постоянно да имаме предвид, че той ще използва дезинформацията и чуждестранната намеса като оръжие за разделяне на Европа", заявява Йоурова.



Скандалът с влиянието се върти около уебсайта Voice of Europe. Чешкото външно министерство наложи санкции на украинския олигарх Виктор Медведчук, съюзник на руския президент Владимир Путин, както и на самия Voice of Europe и на лице на име Артьом Павлович Марчевски, за което се предполага, че е замесено в операцията.



Медведчук е провеждал "операция за руско влияние" от Русия на територията на Чехия, използвайки Voice of Europe, се посочва в изявление на властите.



"Това решение е в интерес на сигурността на Чешката република, както и допринася за защитата на демократичния характер на предстоящите избори за Европейски парламент", посочват от чешкото външно министерство.



Полските служби за сигурност съобщиха в четвъртък, че в рамките на трансграничното разследване са извършили обиски във Варшава и Тихи в Западна Полша, предаде Reuters.



Местни медии цитират изявление на службите за сигурност, според което властите са иззели 48 500 евро (96 205 лева) и 36 000 долара (66 053 лева). Уебсайтът на Агенцията за вътрешна сигурност на Полша не работи от четвъртък (28 март) вечерта, пише Politico.



Каналът на Voice of Europe в YouTube показва парад на депутати от ЕС, много от които принадлежат към крайно десни, евроскептични партии, които се изреждат, за да порицаят "зелената сделка", да предскажат предстоящия разпад на Съюза или да нападнат Украйна. Не се предполага, че тези, които се появяват в мрежата, са приемали пари в брой.



Уебсайтът има корени в Нидерландия, съобщава нидерландският вестник NRC. Свързан със сайта предприемач по онова време "работи" с крайнодесния лидер Тиери Боде през 2016 г. "за предизвикване на референдума за Украйна", пише вестникът, визирайки необвързващия вот, в който нидерландските гласоподаватели се противопоставиха на споразумението за политическо асоцииране между Украйна и ЕС.



Уебсайтът на Voice of Europe не е бил достъпен в четвъртък, а в акаунта в X не е публикувано от сряда.



"Да се нарече тази операция на руска намеса Voice of Europe е просто горчива шега, но тя ясно показва нивото на презрение, което Путин изпитва към нашите демокрации", коментира Йоурова.



Твърдението, че на членовете на ЕП е било платено да говорят в полза на Кремъл, повдигна въпроси за това кой може да е взел парите.



Говорител на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола заяви в изявление: "Председателят е наясно с отправените твърдения и проучва конкретните обвинения."

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 16 гласа.