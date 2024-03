Британското разузнаване: Руската армия напредва край Авдеевка

Руските сили напредват на запад от Авдеевка. В Края на март Русия пое контрола над две села Tоненке и Oрловка, като продължават да се борят за контрола над други населени места в региона, съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Русия продължава да атакува и няколко други точки на фронтовата линия, но постигна ограничен напредък през последните седмици.

Русия има значително количествено предимство спрямо Украйна по отношение на броя боеприпаси и военното оборудване.

