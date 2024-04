Мощно земетресение разтърси остров Тайван ВИДЕО

Мощно земетресение разтърси целия остров Тайван рано в сряда, срути сгради в южен град и предизвика цунами, което достигна бреговете на южните японски острови.

Това съобщи АП.

Според тайванската метеорологична служба магнитудът на земетресението е 7,2 по Рихтер.

Японската телевизия Ен Ейч Кей пък съобщи в същото време за земетресение с магнитуд от 7,5 край югозападните брегове на Япония. Има издадено предупреждение за цунами за южната префектура Окинава.

"Евакуирайте се на по-високи места, не се обръщайте назад", посъветва водещ на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей.

Тайванските власти издадоха предупреждение за цунами в крайбрежните райони.

"Земетресението може да предизвика цунами, което ще засегне Тайван. Предупреждението за цунами е издадено, за да напомни на жителите на крайбрежните райони да бъдат бдителни", се казва в съобщение, изпратено до местните по мобилните им телефони.

🚨BREAKING: Multiple buildings have reportedly collapsed in Taiwan following a preliminary 7.5 magnitude earthquake. The video is reportedly from Hualien, Taiwan. pic.twitter.com/qIrOkkAzWY

Пететажна сграда в слабонаселения тайвански град Хуалиен се оказа силно повредена, като първият ѝ етаж се срути, а останалите се наклониха под ъгъл от 45 градуса. В столицата Тайпе паднаха керемиди от по-стари сгради и облицовъчни панели от някои по-нови офис комплекси.

Buildings are collapsing due to earthquake and then there is a tsunami threat too as per the predictions, these are difficult times, please pray for the people of Taiwan pic.twitter.com/iAg7AVkZdl pic.twitter.com/DWuHBxGUcj