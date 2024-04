Десетки сгради са рухнали в Тайван след най-силното земетресение от 25 години насам

Най-малко 26 сгради са рухнали в Тайван след най-мощното земетресение там от четвърт век насам, предаде агенция Bloomberg. Правителството на Тайван съобщи, че четирима души са загинали при земетресението.

Земетресение със сила 7,4 по Рихтер удари Тайван. Първоначално беше издадено предупреждение за възможността за образуване на цунами, но по-късно то беше вдигнато.

Съобщава се за десетки ранени. Заради силния трус метрото на острова временно преустанови работата си. Най-много щети са регистрирани в източната част на острова, където се извършва спасителна операция по издирване на хора, които е възможно да са в капан под рухналите сгради.

Президентката на Тайван Цай Инуън е дала инструкции на службите да окажат първа помощ на засегнатите. На място работят много екипи. Мобилизирани са и военните в помощ на населението, за да гарантират живота и безопасността на имуществото на гражданите.

Премиерът на Япония Фумио Кишида съобщи в официалния си профил, че неговата страна е готова да предостави всякаква необходима помощ на Тайван след мощното земетресение, предаде Ройтерс. Тайван има независимо правителство от 1949 г., но Китай смята самоуправляващата се демокрация за част от своята територия.

