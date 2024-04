Анализаторът на германския в. BILD Юлиан Рьопке заяви, че Украйна е изчерпала ракетите за противовъздушна отбрана на западните системи „Пейтриът“ и IRIS-T.

По думите му запасите на Киев са изчерпани или унищожени. И въпреки че западни страни имат хиляди ракети в складовете си, те отказват да ги дадат на Украйна, посочи журналистът. „Нямам думи, само гняв“, написа той.

Говорителят на Военновъздушните сили на Украйна Иля Евлаш каза пред NV, че Киев действително се нуждае от такива ракети. Той нито потвърди, нито отрече информацията на BILD, казвайки, че не може да разкрие с колко ракети разполагат ЗСУ, тъй като това е държавна тайна.

Украйна отдавна предупреждава, че спешно се нуждае от ПВО системи и ракети, за да защити градовете и фронта си. Институтът за изследване на войната посочва, че руските удари са принудили Украйна да вземе трудни решения между това да предостави повече противовъздушна отбраната на големите населени пунктове в тила или повече в зоните на активни бойни действия на фронта.

Украйна започна да произвежда системи за противовъздушна отбрана, но се нуждае от американските системи "Пейтриът", защото производственият процес отнема време, през което загиват хора, каза по-рано Зеленски.

"Започнали сме да произвеждаме системи за противовъздушна отбрана, но това отнема време, през което губим хора. Затова и се нуждаем от системите "Пейтриът". А ние нямаме тайни от своите партньори. Придобиваме технологичен опит в хода на производството, който можем да споделим. Полският президент Дуда предложи страните да отделят не два, а три процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Сто процента от националния бюджет на Украйна отиват за военни разходи. През това време Русия се снабдява с дронове "Шахед" и с боеприпаси от Северна Корея", каза Зеленски.

