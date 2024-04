Израел: Свалихме 99% от иранските дронове и ракети

Взривове и сирени за въздушно нападение бяха чути в Израел рано тази сутрин, след като Иран изстреля стотици безпилотни самолети, балистични крилати ракети при безпрецедентен директен удар. Израелски военен говорител заяви, че са били изстреляни над 300 дронове и ракети, но 99% от тях са били прихванати, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Говорителят контраадмирал Даниел Хагари уточни, че Иран е изстрелял 170 безпилотни самолета, повече от 30 крилати ракети и над 120 балистични ракети, но от тях са достигнали израелска територия няколко балистични ракети, които са нанесли незначителни щети на една военновъздушна база.

Говорителят определи този резултат като "изключително значителен стратегически успех". Спасители съобщиха, че 7-годишно момиченце от арабски бедуински град е било тежко ранено в Южен Израел, очевидно при ракетен удар, въпреки че според тях полицията все още разследва обстоятелствата на нараняванията.

Във Вашингтон президентът Джо Байдън заяви, че силите на САЩ са помогнали на Израел да свали "почти всички" безпилотни самолети и ракети, и обеща да свика съюзници, които да подготвят единен отговор. Иран извърши нападението си по-малко от две седмици след предполагаем израелски удар в Сирия, при който загинаха ирански генерали в сградата на иранското консулство. Това е първата директна военна атака на Техеран срещу Израел, въпреки десетилетията на враждебност, датиращи от Ислямската революция в страната през 1979 г.

