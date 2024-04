Нападение с нож в църква в Сидни (ВИДЕО)

Няколко души бяха ранени при нападение с нож в църква в предградие на Сидни днес - два дни след като шестима човека бяха убити при подобна атака в търговски център в най-многолюдния австралийски град, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията съобщи, че при атаката са пострадали епископ и посетители на храма, но никой от тях няма животозастрашаващи рани. Нападателят е задържан и в момента съдейства на разследващите.

На видеозапис, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъж, облечен в черно, се приближава към духовник, който според информацията към видеото е епископ на църквата "Христос, Добрият пастир" в предградието Уокли и го пробожда няколко пъти. Посетители на храма започват да викат и се притичат на помощ на епископа, съобщи Асошиейтед прес.

Това е вторият случай на нападение с хладно оръжие в Сидни за последните няколко дни. В събота шестима души загинаха при атака с нож в търговския център "Уестфийлд" в източното предградие на Сидни Бонди джънкшън. Нападателят бе застрелян от полицията.

The religion of peace strikes again, this time in Sydney.



Jihadists don’t understand that their actions only make life more difficult for ordinary Muslims.Ordinary Muslims must condemn these terrorists instead of making excuses for their behaviour



pic.twitter.com/WLrg4jZ6Ws