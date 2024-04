САЩ: Руската армия може да тръгне към Балканите

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън заяви, че армията на Владимир Путин може да тръгне към Балканите, предаде Newsweek.

От месеци републиканците в Конгреса блокират отпускането на 60 милиарда долара военна помощ на Киев, което породи сериозни опасения, че руската армия в Украйна може да извърши пробив. Президентът на Украйна Володимир Зеленски също заяви, че без тази американска помощ Украйна може да загуби войната.

Очаква се тази събота Вашингтон да вземе решение. Майк Джонсън бе попитан дали се страхува да загуби поста си, настоявайки помощта да бъде гласувана бързо, докато част от неговата партия е против. Той отговори: „Моята философия е да постъпвам правилно. Ако действах страхливо, никога нямаше да мога да си върша работата. Историята ни съди за това, което правим (в момента). Сега е критичен момент на световната сцена“, заяви Джонсън.

„Наистина вярвам на разузнавателната информация, която получавам (за Украйна). Вярвам, че Си Дзинпин, Владимир Путин и Иран са оста на злото. Путин ще продължи да марширува в Европа, ако му бъде позволено. Мисля, че след това може да нападне Балканите... Полша или друг от нашите съюзници в НАТО“, каза Майк Джонсън.

„Честно казано, бих предпочел да изпратя куршуми в Украйна, отколкото американски момчета“, каза още той. Киев отдавна предупреждава Европа и САЩ, че ако Украйна загуби тази война, Владимир Путин няма да спре, а рано или късно ще атакува страна от НАТО. Тази информация е потвърдена и от разузнавателни агенции на страни от Алианса, според които Путин до няколко години може да въвлече света в глобален конфликт.

Пентагонът предупреди, че ситуацията на фронта в Украйна е ужасяващата за ЗСУ. В момента руската армия се опитва да превземе град Часов Яр – ако успее, това ще ѝ даде огромно стратегическо предимство за окупиране на цялата Донецка област. „Ситуацията на източния фронт се влоши много“, призна главнокомандващият ЗСУ Олександър Сирски. Според него бригадите имат нужда от допълнителни муниции, дронове и електронно оборудване.

Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson: "Providing lethal aid to Ukraine right now is critically important." pic.twitter.com/vKyQAQ5HSP