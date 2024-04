Русия: Напредваме на фронта

Руските сили продължават да напредват на фронта в Украйна, като превзеха едно село в Донецка област, постигнаха по-добри позиции в Харковска област и отблъснаха редица украински атаки, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

Русия контролира около 18 процента от територията на Украйна - в източната и южната част на страната - и постига напредък след неуспеха на украинската контраофанзива миналата година. През февруари Русия успя да превземе важния град Авдеевка в източната Донецка област и през последните дни нейните сили напредват в района.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че въоръжените сили на страната са поели контрола над село Семьоновка, северозападно от Авдеевка. Русия заяви, че е победила украинските сили и чуждестранни наемници в редица други селища в района. Вчера руското министерство на отбраната обяви превземането и на Новобахмутовка - друго село край населеното място Очеретино, което през последните дни се превърна в център на бойните действия.

Москва съобщи и за поражения на украинските войски в района на Синковка в Харковска област и в редица други точки по протежение на фронтовата линия, като отбелязва, че руските сили са нанесли удари по украински безпилотни летателни апарати. Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинските войски са отблъснали вражески атаки в района на Семьоновка, както и редица други руски нападения.

Ройтерс прави уговорката, че засега не може да провери чрез независим източник сведенията и на двете страни в конфликта за развитието на бойните действия. Както Русия, така и Украйна налагат ограничения на журналистите, които отразяват войната.

Нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. отне живота на хиляди хора и предизвика най-голямата криза в отношенията между Русия и Запада след Кубинската криза от 1962 г. Западът и Украйна твърдят, че няма да спрат да се борят, докато руските сили не бъдат победени, и определят войната като заграбване на земя в имперски стил, чиято цел е да принуди страната да се върне в орбитата на Москва. Русия обаче се превъоръжава по-бързо от Запада, разполага с по-голяма армия, отколкото преди инвазията, и има население, което е няколко пъти по-голямо от това на Украйна, която се опитва да увеличи личния състав на армията си, отбелязва Ройтерс.

Кремъл твърди, че ще постигне всички свои цели в рамките на т. нар. специална военна операция в Украйна, части от която Русия счита за своя територия. Русия представя войната като битка със Запада, който според Путин е пренебрегнал опитите на Москва за установяване на приятелски отношения след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. и се стреми да установи контрол върху Украйна едновременно с разширяването на НАТО на изток.

"През следващите седмици руските сили вероятно ще продължат да постигат тактически успехи в Авдеевското направление", прогнозира Институтът за изследване на войната (Institute for the Study of War) - изследователска организация, която заявява, че се ангажира да подпомага постигането на стратегическите цели на САЩ, отбелязва Ройтерс. "Следващата линия от защитими селища в района е на известно разстояние от украинската отбранителна линия, която руските сили атакуват след превземането на Авдеевка в средата на февруари тази година", пише още базираният във Вашингтон мозъчен тръст.