Смъртоносна ракетна атака в Одеса

Двама души са били убити, а осем - ранени, вследствие на ракетната атака в Одеса днес, обяви председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предаде БТА.

Малко по-рано той съобщи за осем ранени. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура. Представители на ресорните служби са изпратени на мястото на ракетния удар, допълни Кипер.

Регионалните власти предупреждават местните жители да реагират своевременно на сигналите за въздушна тревога. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

‼️ The occupiers hit the palace of students of the "Odesa Law Academy"



Preliminarily, 7 people are wounded, regional military administration reports. pic.twitter.com/lANv3Hue8J