Британското разузнаване: Руската армия моделира ракетите АС-23 и ги направи по-смъртоносни

Далекобойната авиация на Русия направи своята ракета АС-23 по-смъртоносна, като я оборудва с втора бойна глава. Това съобщи Министерството на отбраната на Великобритания в последния си разузнавателен доклад.

Командването на далекбойната авиация се опитва да модифицира своите системи и тактики през целия конфликт в опит да подобри способностите на по-стари оръжия, тъй като много от тях биват прехващани от украинската ПВО и прекалено много модерни системи бяха изчерпани в първите дни на конфликта.

Тази последна модификация обаче вероятно е намалила обхвата на AS-23 наполовина. Далекобойната авиация не се нуждае от пълния обхват на реката, за да удря по цяла Украйна.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Mfg47ZDg86