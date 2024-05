Президентът на Иран е загинал в катастрофа с хеликоптер

Президентът на Иран Ебрахим Раиси е загинал в катастрофа с хеликоптер, предаде Sky News. Иранските държави медии потвърдиха, че президентът е загинал, както и външният министър на страната.

Вчера иранските власти съобщиха за "твърдо кацане" на хеликоптер, превозващ президента на Иран. Машината е летяла в гъста мъгла. Иранските служби предприеха мащабна операция по издирването на хеликоптера, но няма признаци за живот, след като спасителните екипи достигнаха тази сутрин до мястото на катастрофата. Няма признаци на живот в останките от хеликоптера на президента на Иран Ебрахим Раиси, заяви по иранската държавна телевизия ръководителят на иранския Червен полумесец Пир Хосейн Коливанд.

Първоначално Техеран отказваше да признае, че става въпрос за тежка катастрофа, а не просто за инцидент при кацане. Според експерти тази тактика (употребата на израза "твърдо кацане") е използвана и от руснаците, за да не се всява паника сред населението. Характерна е за авторитарни режими, които управляват чрез контрол над медиите.

63-годишният Раиси, който се смяташе за фаворит за наследник на аятолаха, се връщаше от визита в Азербайджан. Началникът на щаба на армията на Иран нареди всички ресурси на армията и елитната Революционна гвардия да бъдат използвани в издирвателните и спасителни операции, които бяха възпрепятствани от лошото време.

Тази сутрин ирански медии показаха за първи път и кадри от мястото на катастрофата. Машината е изгоряла напълно. На борда на хеликоптера са били и външният министър Хосейн Амир Абдолахиан, както и други високопоставени ирански служители. Останките се намират в труднодостъпен район в Северозападен Иран. Според ирански медии на снимки от мястото се вижда, че машината е катастрофирала в планински връх. „Хеликоптерът на президента Раиси е напълно изгорял при катастрофата... за съжаление се опасяваме, че всички пътници са мъртви“, каза ирански служител пред агенция „Ройтерс“.

Иранският вицепрезидент Мохсен Мансури потвърди смъртта на президента Ебрахим Раиси при вчерашната хеликоптерна катастрофа.

