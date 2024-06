Путин без да иска разкри жертвите на Русия във войната

Руският президент Владимир Путин по невнимание посочи на 5 юни, че руските сили може би губят 20 000 военни месечно. Ако това е точно, е равно или малко под броя на новия личен състав, който според съобщенията Русия генерира на месец, предаде News.bg, цитирайки доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Путин по невнимание предположи, че приблизително 5000 руски военнослужещи са убити в битка в Украйна всеки месец, което допълнително предполага, че приблизително 15 000 руски военнослужещи са ранени в битка, като се приеме стандартно съотношение на ранени към убити жертви три към едно.

ISW не може да потвърди тези данни и очевидното непреднамерено признание не служи като ясно твърдение за руските жертви в Украйна. Предположеният от Путин брой обаче съвпада донякъде с украинските доклади за руските жертви. Командващият украинските сухопътни сили генерал-лейтенант Александър Павлюк заяви на 2 май, че руските сили губят от около 25 000 до 30 000 убити и ранени служители на месец.

Заместник-началникът на украинското Главно военно разузнавателно управление (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки съобщи на 15 януари 2024 г., че Русия наема около 30 000 служители на месец. Руслан Пухов, ръководител на базирания в Москва Център за анализ на стратегии и технологии и член на гражданския консултативен съвет на руското Министерство на отбраната (МО), по подобен начин заяви в средата на април 2024 г., че настоящите руски усилия за криптомобилизация генерират приблизително 30 000 нови служители всеки месец.

Съобщава се, че руските официални лица са притеснени преди очакваната руска офанзива през лятото на 2024 г. и не е ясно дали руското Министерство на отбраната (МО) е запазило нивото на около 30 000 души, което според съобщенията е имало през януари и април 2024 г. Павлюк заяви в началото на май 2024 г., че руските сили възнамеряват да съберат още около 100 000 души за операции през юни и юли и още 300 000 души до края на 2024 г.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от началото на пълномащабната война на украинска земя са елиминирани 516 000 руски войници. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

