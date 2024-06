Украинската армия: Ударихме гордостта на руската бойна авиация (СНИМКИ)

Главно разузнавателно управление на Украйна съобщава, че за първи път са успели да поразят многоцелеви изтребител СУ-57.

Разузнаването се позовава на сателитни снимки на самолети, паркирани на територията на летище "Ахтубинск" в Астраханска област на Руската федерация. Летището е разположено на 589 километра от линията на бойното съприкосновение.

Ударът е бил нанесен вчера, 8 юни 2024 г.

Разузнаването отбелязва, че снимките показват как на 7 юни Су-57 е стоял непокътнат на паркинга си, а на 8 юни на изображенията край него се виждат кратери от експлозия и характерни петна в резултат на поражения от пожар.

⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hit



It happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.



The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable…