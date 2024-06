Британското разузнаване: Кремъл изпрати на фронта всички налични бойни групи наемници, но това не носи никакви ползи

Руското министерство на отбраната активно използва сформирания "доброволчески корпус" за настъпателни действия във войната срещу Украйна, въпреки факта, че по характеристики подобни формирования не са подходящи за подобни задачи, пише британското разузнаване в доклада на Министерството на отбраната на Великобритания, публикуван в социалната мрежа Х.



"Руското министерство на отбраната все повече централизира механизмите за командване и контрол върху неформалните проруски сили, вероятно с цел да опрости използването им в настъпателни операции в Украйна", се посочва в доклада.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2024.



