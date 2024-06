Във Вовчанск се решава съдбата на руската офанзива

Битката за химическия завод в град Вовчанск ще определи съдбата на руската офанзива в Харковска област, предаде nzz.ch.

Докато заводът в момента е под руски контрол, има съобщения, че руските войски са обкръжени и са се предали в големи количества. Все още обаче се очаква потвърждение на тези доклади от надеждни източници.

Неоспоримото обаче е, че руските окупатори са под голям натиск. Украински и западни източници съобщават, че територията на завода е била бомбардирана от украинските военновъздушни сили в продължение на дни. Руски източници също потвърждават, че положението на армията на Владимир Путин е критично.

Заводът има голямо стратегическо значение за руснаците. Оттук те се опитаха безуспешно да преминат през реката и да завладеят града. Загубата на фабриката потенциално може да принуди руснаците да напуснат Вовчанск.

Руските войски са изправени пред тежки загуби в североизточна Украйна. Дори се съобщава за възможно контранастъпление на украинските войски край Вовчанск.

На този фон Forbes пише, че руското ръководство се грижи повече за техниката, тъй като е скъпа, и хвърля войници в самоубийствени щурмове. Ситуацията във Вовчанск се е превърнала в пехотно клане. Руската пехота влиза в битка и умира в колосални цифри в резултат на успешната работа на украинските дронове и артилерия. По данни на Генералния щаб на украинските Въоръжени сили от началото на пълномащабната война 530 000 руски войници са били елиминирани.

