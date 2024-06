Независимият кандидат за президент на САЩ Робърт Кенеди-младши призова САЩ, Русия и Украйна незабавно да седнат на масата за преговори

В социалната мрежа X Кенеди написа, че „светът е заложник на прокси война с Русия, която може да унищожи планетата, и повечето американци дори не знаят защо сме замесени“.

The President of Serbia fears all out war with Russia over Ukraine. He fears the loss of millions of lives, and he wants to know: where are the grownups in the room? I do too.



The world is being held hostage over a proxy war with Russia that might destroy the planet. And most… https://t.co/oArjOoQb52