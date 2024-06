СЕНТКОМ: Американската армия елиминира ключова фигура на "Ислямска държава" в Сирия

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) успешно извърши въздушен удар в Сирия, елиминирайки ключова фигура на "Ислямска държава", предава БТА.

Операцията беше насочена към Осама Джамал Мохамед Ибрахим ал-Джанаби, висш представител и агент на "Ислямска държава".

U.S. Central Command Airstrike in Syria Kills Senior ISIS Official



On June 16, U.S. Central Command conducted an airstrike in Syria, killing Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, a senior ISIS official and facilitator. His death will disrupt ISIS’s ability to resource and… pic.twitter.com/aCFpvCFfTz