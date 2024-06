Макрон: Ще продължа диалога с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви в подкаста Génération Do It Yourself (GDIY), че ще продължи диалога с руския лидер Владимир Путин, отбелязвайки, че не изключва възможен разговор с него по една или друга тема.

„Вярвам в силата на диалога и бих продължил диалога с Владимир Путин... През последните няколко месеца такъв не е имало, но не го изключвам по една или друга тема, в т.ч. по въпроса за атомните електроцентрали или за нещо друго, но, искрено казвам, вярвам, че винаги е важно да продължим диалога“, каза Макрон.

В същото време френският лидер, говорейки за атомната електроцентрала, не обясни какво има предвид.

През март Макрон в интервю за France 2 отхвърли предположението, че Путин е охладил отношенията помежду им, като припомни, че в началото на конфликта в Украйна е провел няколко телефонни разговора с руския президент.

Преди това Путин каза, че Русия е готова да продължи да взаимодейства с Франция и има добри работни отношения с Макрон, но той ги е прекратил.