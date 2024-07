Британското разузнаване: Москва притиска мигранти, за да ги принуди да воюват срещу Украйна

По време на международния правен форум в Санкт Петербург на 27 юни ръководителят на руския следствен комитет Александър Бастрикин заяви, че руските власти са установили 30 000 мигранти, наскоро станали руски граждани, които не са регистрирани за военна служба. Това се посочва в най-новия разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Бастрикин се похвали, че 10 000 от тези мигранти вече са изпратени в оперативната зона в Украйна. Той твърди, че там те ще "копаят окопи" и ще изпълняват други задължения в районите в тила.

Британското разузнаване отбелязва, че по-рано руски независими медии са съобщили, че правоприлагащите органи в страната провеждат кампания за правен тормоз срещу мигранти, особено от Централна Азия, в опит да ги накарат да се запишат в армията в замяна на гражданство или да избегнат арест по измислени обвинения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/i2IWlnouKU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z7bCxNKMPS