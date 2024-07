Русия порази шест украински изтребителя Су-27. Украинските офицери, допуснали тази фатална грешка, бяха наречени овце

Само с един удар Русия успя да порази няколко украински изтребителя Су-27, оставени на открито във военна база, пише сп. Forbes.

Това е може би най-скъпата грешка на украинските въоръжени сили от началото на войната. Киев просто не може да си позволи такава загуба. Военни блогъри отправиха остри критики към военното ръководство на страната и офицерите, отговорни за защитата на тези самолети.

„Войни се водят от милиони години, но овцете не научават нищо“, написа един от тях. Всичко се е случило в понеделник, когато разузнавателен дрон на Русия забелязва шест изтребителя на Украйна Су-27 в базата на ВВС в Миргород (Полтавска област), не много далеч от руската граница.

Русия веднага се е възползвала и е нанесла удар с „Искандер“. Два от изтребителите са били унищожени, а другите четири са претърпели щети.

Нападението над Миргород е само последният епизод от поредицата руски удари по уязвими украински военновъздушни бази. По-рано руски дронове удариха най-малко четири украински самолета във военновъздушната база Долгинцево близо до Кривой Рог. Преди това се съобщава и за удари по МиГ-29 и Су-25.

Само за последните 9 месеца Украйна е загубила по този начин пет изтребителя Су-27: не във въздушен бой, а докато са заземени в базата си. Това са загуби, които Украйна просто не може да си позволи.

Украинските ВВС влязоха във война през февруари 2022 г. с около 125 самолета Су-27, Су-25, МиГ-29 и други. За 28 месеца упорити битки украинците са загубили около 90 самолета.

Украинските сили са подложени на ожесточена критика заради удари като този в Миргород. Анализатори твърдият, че понякога говорим просто за нехайство от страна на украинските офицери.

Интересно е, че руските самолети са също толкова уязвими, защото и руснаците ги оставят на открито в свои бази. Големият проблем за Киев идва оттам, че САЩ не позволяват удари по военни база на руска територия. Зеленски вече иска от западните страни да премахнат и тази забрана.

There must be responsibility for chronically allowing such things to happen to Ukraine's air force.



Systemic negligence may get us all six feet under in this war. pic.twitter.com/MBp1kIzKQQ