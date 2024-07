По руската телевизия открито се говори за унищожаването на Украйна като държава, което разкрива истинските цели на режима на Владимир Путин.

Пропагандистката Юлия Витязева заяви, че Украйна като държава в сегашната си форма трябва напълно да спре да съществува.

„Сива зона, буферна зона... Няма значение. Но там не трябва да има държава. Не изпитвам никаква емпатия към Украйна“, каза тя.

Антон Геращенко, съветник на украинското МВР, заяви, че това показва истинските цели на Русия. Кремъл, когато говори за „мир“ и преговори, визира капитулацията на Украйна.

Именно това бе и целта на Владимир Путин още от първите дни на инвазията. Никога не е ставало въпрос само за сваляне на политическото ръководство на Киев, а за самото унищожаване на Украйна като независима държава.

Руските медии отразяват позицията на Кремъл, защото в Русия няма свободни такива и „журналистите“, на които са им дали ефир, разпространяват единствено и само одобрената преди това от Путин пропаганда.

Russian propagandist Yulia Vityazeva: Ukraine as a state should cease to exist completely. There shouldn't be any statehood there.



That's what Russia wants, its goal in Ukraine. Appeasing Russia is playing into its hands. https://t.co/m1OzpSNwNx pic.twitter.com/etnzXS2YlA