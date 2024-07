Британското разузнаване: Русия затваря информационното си пространство

На 4 юли 2024 г. по искане на руския регулатор "Роскомнадзор", няколко приложения за виртуални частни мрежи (VPN) бяха премахнати от руската версия на App Store, съобщи независима руска медия. Това следва предишни премахвания на VPN приложения през 2022 и 2023 г. "Роскомнадзор," който от март 2024 г. има правомощия да блокира достъпа до VPN услуги без съдебно решение, оправда забраната с наличието на "незаконно съдържание". Това пише в ежедневния доклад на британското военно разузнаване.

VPN позволява на потребителите да блокират следенето на техния интернет трафик, да поддържат поверителността и да заобикалят наложената от държавата цензура, като се "скриват" зад IP адреси в чужбина и по този начин заобикалят ограничаването на достъпа до популярни социални мрежи като "Инстаграм", Фейсбук" и X, както и други услуги като стрийминг платформата "Нетфликс" например.·

Още новини от Украйна

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zQKIV2K27R #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EeoiPqT4zd