Русия разруши детска болница в Киев

Русия предприе масиран ракетен обстрел срещу Киев и други украински градове в необичайна атака, извършена през деня, при която бяха убити над 20 души в цялата страна и беше поразена детска болница в столицата, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Президентът Володимир Зеленски каза, че руските сили са изстреляли над 40 ракети срещу няколко украински града, при което са нанесени щети на инфраструктурата, бизнес и жилищни сгради.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN'S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



