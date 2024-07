Украйна: Детската болница беше поразена с руска ракета Х-101. Русия: Това са отломки от украинска ПВО ракета

Украйна и Русия се обвиняват взаимно за вчерашната атака по детска болница в Киев. Украинските служби заявиха, че руска атака е поразила лечебното заведение, докато според Москва става въпрос за "отломки" от украинска ПВО ракета. Разпространени видеокадри обаче ясно показват, че версията на Русия е неправдоподобна и не става въпрос за отломки, а целенасочена атака.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) представи нови доказателства днес, които според нея удостоверяват, че главната детска болница в столицата Киев е била поразена пряко от руска крилата ракета Х-101, предаде Укринформ. "Заключението на експертите е недвусмислено - това е бил директен удар", написа ССУ в приложението "Телеграм". Службата сподели снимки от част от ракетен двигател, която е била намерена на мястото на трагедията. ССУ уточни, че анализът на траекторията и на естеството на причинените разрушения доказва, че ракетата е била насочена право към болницата, отбелязва Ройтерс, съобщи БТА.

The moment of yesterday's Russian missile strike on Kyiv pic.twitter.com/JaM6wN0hS3