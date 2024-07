ООН: Детската болница в Украйна е ударена от руска ракета

Смъртоносният удар по детска болница в украинската столица Киев вероятно е резултат от пряко попадение на руска ракета, заяви днес ръководителката на мониторинговата мисия на ООН по човешките права Даниел Бел, която се позова на анализи на световната организация, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Извършеният посред бял ден удар бе част от поредица атаки, които отнеха живота на най-малко 41 души в цяла Украйна, включително на деца. Кремъл твърди, че украинска ракета за противовъздушна отбрана е ударила болницата, а не Русия.

"Анализът на видеокадрите и оценката, направена на мястото на инцидента, сочи висока вероятност детската болница да е станала обект на пряко попадение, вместо да е засегната от отломки на свалена ракета", каза Бел чрез видеовръзка от Киев на пресконференция в Женева.

Тя добави, че екипът ѝ, който вчера е посетил мястото на инцидента, не може да излезе с категорично заключение, но че ракетата, изглежда, е била изстреляна от Русия. В медицинския център са лекувани деца със сериозни заболявания като рак и болести на бъбреците, а там е имало близо 670 деца пациенти и около хиляда души персонал по време на атаката, каза Бел. "Персоналът е преместил вчера сутринта децата в бункер, когато за първи път са прозвучали сирените за въздушна тревога, иначе жертвите са могли да бъдат много по-големи", допълни тя.

The moment of yesterday's Russian missile strike on Kyiv pic.twitter.com/JaM6wN0hS3