Кулеба разговаря със Сиярто във Вашингтон: Никакви мирни предложения не могат да бъдат базирани на руския наратив

Украинският външен министър Дмитро Кулеба разговаря с унгарския си колега Петер Сиярто във Вашингтон относно продължаващата конфликтна ситуация и стъпките към организирането на втора международна среща, насочена към постигане на мир в Украйна, предават Ройтерс и БТА.

Кулеба подчерта, че никакви мирни инициатив не трябва да се съгласуват с руската гледна точка.

„В този контекст подчертах, че никакви мирни инициативи не могат да се основават на руския наратив“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó.



I briefed Peter on the situation on the frontline as well as the preparations for the second Peace summit. In this context, I emphasized that no peace initiatives can be based on Russia’s narratives.



