Лидерът на демократите в Сената е готов да замени Байдън като кандидат-президент

Лидерът на мнозинството на демократите в Сената на САЩ (горната камара на американския парламент) - Чък Шумър, лично е дал знак на дарители на предизборната партийна кампания, че е отворен за варианта да замени настоящия президент на страната Джо Байдън като претендент за изборите на 5 ноември тази година, предаде Ройтерс, като се позова на информация от снощи на новинарския сайт "Аксиос".

Същевременно телевизионният канал "Фокс нюз" информира, че на насрочената си за днес среща с Байдън сенаторите от Демократическата партия ще изразят пред него и предизборния му щаб своите резерви относно неговата кандидатура в конкуренцията на предшественика му в Белия дом и претендент от страната на републиканците Доналд Тръмп.

С мнение в американския в. "Вашингтон пост" сенаторът от Демократическата партия Питър Уелч стана поредният, който лично призова Байдън да сложи край на кампанията си. "За доброто на страната призовавам президента Байдън да се оттегли", написа Уелч.

Неговият съпартиец в Камарата на представителите на американския конгрес - Ърл Блуменауер, също изрази мнение снощи, че настоящият държавен глава не бива да е претендентът на демократите за изборите наесен. Блуменауер стана деветият конгресмен в долната камара на парламента, който публично призовава за оттеглянето на Байдън, отбелязва Ройтерс.

Междувременно Байдън се срещна снощи с лидерите на най-голямата американска федерация на профсъюзите в опит да засили подкрепата за кандидатурата му за втори мандат на изборите на 5 ноември в контекста на зачестяващите призиви да се оттегли от надпреварата с Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Мисля за вас като за свой вътрешен съюз (по подобие на) НАТО – не е шега“, каза 81-годишният Байдън пред Управителния съвет на профсъюзното обединение под името Американска федерация на труда и Конгрес на индустриалните организации (АФТ-КИО - American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) във Вашингтон.

Той изтъкна силата на синдикатите и припомни дългогодишната подкрепа, която им е оказвал. "Казах, че ще бъда най-профсъюзният президент в американската история. Ами - познайте какво. Аз съм!", заяви Байдън.

С тази среща той продължи предизборната си кампания. 81-годишният държавен глава полага усилия през последните две седмици да предотврати отдръпването от кампанията му на дарители, партньори и на конгресмени от собствената му партия, които изпитват безпокойство заради неубедителното му според мнозина представяне в първите телевизионни дебати с претендента на републиканците Доналд Тръмп на 27 юни, посочи Ройтерс.

Байдън отговори на въпроси на профсъюзните лидери и обсъди "общата им отдаденост на победата над Доналд Тръмп този ноември“. Гласовете на синдикатите бяха от решаващо значение за успеха на настоящия президент на САЩ на предишните избори – през 2020 г., в някои от стратегическите щати като Мичиган, Пенсилвания и Невада.

В същото време представителите на Демократическата партия в Конгреса на САЩ остават дълбоко разделени по въпроса за шансовете на настоящия президент за втори мандат в Белия дом, посочва Ройтерс.

Представителката на партията на Байдън - Нанси Пелоси, която е бивш председател на Камарата на представителите, каза по телевизионния канал Ем Ес Ен Би Си днес, че президентът "сам трябва да реши" дали да остане в надпреварата с Тръмп. Тя призова колегите си от Капитолия да изчакат, докато мине срещата на държавния глава с лидерите на страните членки на НАТО във Вашингтон тази седмица. В американската столица тече срещата на върха на алианса, която отбелязва 75-ата годишнина от създаването му.

Конгресменът Мики Шерил от щата Ню Джърси стана във вторник седмият демократ от Камарата на представителите, който публично призова Байдън да се откаже от надпреварата с Тръмп.

Тези, които публично оттеглиха подкрепата си за Байдън, обаче остават малък процент от представящите Демократическата партия 213 депутати в долната камара на американския парламент, а ръководството на партията продължава да подкрепя публично Байдън.

След срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която завършва днес, Байдън планира предизборна обиколка в два от щатите, в които е изправен пред сериозната конкуренция на Тръмп – Мичиган и Невада.