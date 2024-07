Руската армия претърпя рекордни загуби в рамките на последните два месеца

Британското разузнаване съобщи, че през месец май и юни тази година руската армия е претърпяла рекордни загуби в човешка сила, предаде агенция УНИАН.

Само за тези два месеца руските окупатори са загубили 70 000 войници – убити или ранени. Увеличаването на загубите отразява отварянето на нов фронт от Русия в Харковска област, като същевременно поддържа предишния темп на настъпателни операции по останалата част от фронтовата линия.

Според британското разузнаване среднодневните загуби на окупаторите през май са 1262 души, а през юни – 1163 души. Като цяло през тези два месеца окупаторите загубиха в Украйна 70 хиляди военнослужещи убити и ранени.

По данни на Генералния щаб на украинската армия от началото на пълномащабната инвазия на украинска земя са били елиминирани 556 000 руски войници.

"Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best."

St. Jerome



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to July 12, 2024. pic.twitter.com/N6q9oGOMXf