Сателитни снимки разкриват паниката на Путин

Руският президент Владимир Путин трепери от страх и е наредил разполагането на нова ПВО система в резиденцията си във Валдай, предадоха News.de и NEXTA, позовавайки се на сателитни снимки.

Руските служби са разположили до резиденцията на президента още една система Панцир-С1 преди няколко седмици, а освен това там има и други комплекси, както и радарна система.

Още новини от Украйна

Твърди се, че Владимир Путин е загубил общо 70 000 войници във войната в Украйна само през последните два месеца. Освен това има значителни загуби във военната техника на Русия . Стопанинът на Кремъл Путин сега очевидно е все по-загрижен, че Украйна може скоро да го атакува.

Украйна успешно извършва атаки с дронове на руска територия, като един от тях дори стигна до стените на Кремъл в столицата Москва. Операция „Киев за 3 дни“ не върви по план за Путин и вече беше преименувана на „Панцир във Валдай“.

NEXTA дори публикува и координатите на системите, които пазят резиденцията на Владимир Путин.

❗️ Putin has surrounded his bunker with dozens of air defense systems, here are their exact coordinates



On Google satellite maps, around Putin's residence in Valdai, we noticed at least 7 air defense systems, 11 surface-to-air missile systems, as well as long-range radar… pic.twitter.com/bo0bAnMtKt