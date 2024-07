Урсула фон дер Лайен беше преизбрана за втори петгодишен мандат като председател на Европейската комисия. Това решение взе днес Европейският парламент, предава БТА.

Фон дер Лайен спечели изборите с 401 гласа, значително надминавайки минималното изискване от 361 гласа. Въпреки съпротивата на 284 членове на Европейския парламент (ЕП), нейната победа беше ясна. Освен това имаше 15 въздържали се и седем бюлетини бяха счетени за невалидни, както беше потвърдено от председателя на ЕП Роберта Мецола.

The European Parliament has confirmed Ursula von der Leyen for a second term as President of the European Commission.



She will have a further five years to steer legislation at the helm of the EU’s main executive body. pic.twitter.com/5kDGd8Sppq