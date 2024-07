Анализатори по руската телевизия разгорещено коментират президентската кампания в САЩ и как тя ще се отрази на Русия и Европа.

Наскоро в своя статия бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че ако Доналд Тръмп спечели изборите, трябва да финансира Украйна с 500 милиарда долара, да съживи НАТО с искане вдигане на разходите до 3 процента от БВП, както и да премахне всички ограничения за удари по руска територия.

Още новини от Украйна

По „Россия 1“ казаха, че целта на западните страни е „да унищожат“ Русия като стратегически съперник, заради което Европа е все по-близо до „голяма война“.

Подобни заплахи са ежедневни от руските пропагандисти, защото най-големият страх на режима на Владимир Путин е западните страни да продължават да подкрепят нападнатата Украйна с оръжия и финансова подкрепа. Разединяването на западното единство е цел номер едно за Кремъл.

Russian propagandists are not happy with the "Trump Peace Plan" at all. Then, they come to the conclusion that no result of the US presidential elections will be good for Russia.



Another strategic uncertainty for Russian authorities. https://t.co/GrOodJ1Ip8 pic.twitter.com/8oXfUCsINm