Катар скочи остро на Израел: За какви преговори говорим, когато вие убивате преговарящите?

Премиерът на Катар, който действа като посредник в преговорите за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, предположи в сряда, че убийството на лидера на Хамас Исмаил Хания може да застраши усилията за постигане на примирие в Газа, предава "Ройтерс".

"Политическите убийства и продължаващите атаки срещу цивилни в Газа, докато преговорите продължават, ни кара да се запитаме как може посредничеството да успее, когато едната страна убие преговарящия от другата страна?" Министър-председателят шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани написа в X.

"Мирът се нуждае от сериозни партньори и глобална позиция срещу незачитането на човешкия живот."

Political assassinations & continued targeting of civilians in Gaza while talks continue leads us to ask, how can mediation succeed when one party assassinates the negotiator on the other side? Peace needs serious partners & a global stance against the disregard for human life.