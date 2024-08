Британското разузнаване: Руската армия дава все по-малко жертви на украинския фронт

Средният брой на жертвите от страна на Русия, убити и ранени, е намалял през последните два месеца. Той е спаднал от около 1262 на ден през май до 1140 през месец юли.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Въпреки отчетеният спад, последните 3 месеца Русия е дала най-много жертви на фронта от началото на войната през февруари 2022 г., според доклад на украинския генерален щаб.

Намаляването на средната стойност на убитите и ранените вероятно е резултат от консолидирането на позициите на руските сили в района на Харков. Въпреки че този нов подход увеличи натиска на фронтовата линия, ефективната украинската отбрана и липсата на достатъчно обучение в руските редици, намалиха възможността Русия да постигне по-голям тактически успех.

