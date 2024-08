Володимир Зеленски: Руснаците обичат да се месят в делата на чужди държави, вижте "Вагнер" във Венецуела

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази обезпокойство от съобщенията за присъствието на бойци на "Вагнер" във Венецуела заедно с правителствени войски и нарече това "пример за намеса на Русия в работите на други държави". Зеленски коментира съобщенията в социалната мрежа Х.



"Съобщенията за присъствието на руски наемници "Вагнер" във Венецуела заедно с правителствените сили са обезпокоителни. Където и да отидат тези главорези, те носят смърт и дестабилизация", пише Зеленски.



"Това е ярък пример за безсрамната намеса на Русия в делата на други държави, както и за обичайната ѝ стратегия да сее хаос по света", подчертава украинският президент.

Worrying reports of Russian Wagner mercenaries being spotted in Venezuela alongside government forces. Wherever these thugs go, they bring death and destabilization.



This is a clear example of Russia's shameless meddling in other countries' affairs, as well as its usual strategy…