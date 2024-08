Русия е безсилна срещу американските хиперзвукови ракети в Германия

Русия ще е безсилна срещу американските хиперзвукови ракети в Германия, които се планира да бъдат разположени в страната. Това заяви пред NEXTA украинският военно-политически анализатор Олександър Коваленко.

За първи път от Студената война насам САЩ искат да разположат в Германия оръжия, които могат да достигат цели в Русия. Това предстои да стане от 2026 година нататък. Руският президент Владимир Путин предупреди САЩ, че ако Вашингтон разположи ракети с голям обсег в Германия след 2026 г. Москва също ще разположи такива ракети, в чийто обсег ще влиза Западът.

Коваленко обаче посочва, че всякакви опити на Русия да предприеме огледални мерки няма да имат значителен ефект. „Е, какво ще направят (руснаците)? Ще разположат „Искандер“-и в района на Калининград? Това вече се случи. Ще пратят в Балтийско море крилати ракети „Калибър“? Вече са там“, посочи Коваленко.

Западните системи за противовъздушна отбрана, като „Пейтриът“, демонстрират в Украйна висока ефективност при унищожаването на почти всички руски ракети. В същото време руските системи за противовъздушна отбрана се оказаха неефективни срещу западни балистични ракети като ATACMS.

„Ако Русия се опита да заплаши западните страни по някакъв начин, например чрез демонстративно изстрелване на ракети, тогава гаранцията, че „Пейтриът“ ще свалят почти всички от тях, е близо 100%. Но ако Западът изстреля своите ракети на територията на Руската федерация, вероятността те да бъдат свалени не е толкова голяма“, добави експертът.

Разполагането на американски хиперзвукови ракети в Германия ще укрепи сигурността на региона и ще покаже, че заплахите на Кремъл губят силата си пред съвременните технологии.

