Руският пропагандист Сергей Мардан заплаши украинските сили в Курска област с тактическо ядрено оръжие, пише в социалната мрежа X Антон Геращенко, съветник на украинското МВР.

Това е така, защото по думите му Курска област е „коренно историческо руско ядро“. Явно различните региони на Русия имат различна стойност за него. Ядрените заплахи са нещо обичайно от страна на руските пропагандисти в медии, както и от официални лица. Целта е повече от ясна: да спре западната подкрепа към Украйна.

Според Мардан западните страни ще сметнат за „логично“ Русия да използва ядрени оръжия срещу украинската армия. Коментарът на водещия бе направен на фона на украинската офанзива в руската Курска област. Не е ясно дали в нея участват само руски партизани, сражаващи се на страната на Киев, или и редовна украинска армия.

Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов съобщи, че е въвел извънредно положение в граничния регион, макар да не стана ясно какви мерки включва това. Критици в Украйна и на Запад твърдят, че подобни нападения нямат дългосрочна военна цел. През март прокиевски руски бойци предприеха нападения от Украйна в Белгородска и Курска област, но бяха отблъснати, без да постигнат стратегически изгоди.

