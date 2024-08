Украйна унищожи руска военна колона в Курска област, съобщава се за 500 убити руски войници

Русия е изгубила близо 500 свои войници само при една атака на украинската армия в Курска област, съобщиха разследващи журналисти на NEXTA.

Вече три дни в руската област се водят боеве между руските сили и украинските спецчасти, извършили изненадваща инвазия в ранните часове на 6 август.

Агенцията разпространи и кадри, заснети в Курска област. На тях се вижда колона от унищожени руски военни превозни с десетки изгорени тела в тях. Това е може би най-мащабната единична загуба на човешка сила за руската армия от началото на пъномащабната война, която Владимир Путин започна срещу Украйна през февруари 2022 г.

Най-малко 14 превозни средства са унищожени, като се съобщава за поне 490 убити войници. Атаката е била извършена през нощта. NEXTA потвърди автентичността на кадрите, заснети около село Октябрьское, позовавайки се на геолокационен анализ.

‼️ BREAKING: Russia may have lost up to half a thousand soldiers in a night strike



A morning video of a destroyed Russian military convoy in the Kursk region has appeared online. The footage shows burnt-out trucks with the bodies of dozens of Russian soldiers scattered among… pic.twitter.com/954cCN3D04