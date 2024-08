Русия твърди, че отблъсква атаките на украинската армия в Курска област

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му "продължават да отблъскват" украинската атака в Курска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Руските сили се сражават с украинските войски вече четвърти ден, след като те преминаха руската граница във вторник. В същото време руското министерство на извънредните ситуации обяви федерално извънредно положение в Курска област след голямото украинско нахлуване тази седмица.

Видеоклип, публикуван в социалните медии и проверен от Ройтерс, показва колона от изгорели руски военни камиони на магистрала в руската Курска област. На него се виждат около 15 камиона, включително един с маркировката Z, която Русия използва като символ на своята "специална военна операция" в Украйна.

Агенция Ройтерс е успяла да потвърди, че местоположението е село Октябърское, въз основа на сгради, дървета и пътни настилки, но не е била в състояние да установи кога точно е заснето.

‼️ BREAKING: Russia may have lost up to half a thousand soldiers in a night strike



A morning video of a destroyed Russian military convoy in the Kursk region has appeared online. The footage shows burnt-out trucks with the bodies of dozens of Russian soldiers scattered among… pic.twitter.com/954cCN3D04