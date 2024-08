Русия удари супермаркет в Константиновка, жертвите са много

Русия извърши поредното си военно престъпление в Украйна, нанасяйки удар по супермаркет в източния украински град Константиновка (Донецка област).

Украинските медии, цитирайки информация на службите, съобщават за най-малко 10 убити и 35 ранени. На място е избухнал силен пожар, изпратени са спасителни екипи. По време на атаката в супермаркета е имало много хора. Украинските власти съобщават, че това е поредната целенасочена атака на руския агресор, целяща да отнеме живота на колкото е възможно повече цивилни.

"Руски терористи удариха обикновен супермаркет и поща. Под развалините има хора. Води се спасителна акция и ще бъде направено всичко, за да бъдат спасени", заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Русия ще бъде държана отговорна за този терор и ние ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че светът ще продължи да стои до Украйна в подкрепа на нашата отбрана и спасяването на живота на нашите хора", посочи още Зеленски.

По предварителни данни руската армия е извършила нападението с високоточна ракета въздух-земя X-38. Освен голям супермаркет са били поразени и търговски павилиони, поща, други магазини и паркирани автомобили.

Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists hit an ordinary supermarket and a post office. There are people under the rubble. A rescue operation is underway, and everything will be done to save them.



At the moment, it’s known that four people have been killed. My… pic.twitter.com/Sd9vrGTHTc