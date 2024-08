Пожар в охладителната кула на атомната централа в Запорожие

Снощният пожар на територията на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е водеща тема в световните медии, пише БТА в прегледа на печата.

"Пожар в охладителната кула на атомната електроцентрала в Запорожие", гласи водещо заглавие на френския в. "Журнал дю диманш". Според назначения от Москва губернатор на украинската Запорожка област Евгений Балицки в охладителната кула на най-голямата атомна електроцентрала в Европа е избухнал пожар. Той обвини за това украинския обстрел по град Енергодар.

Според Международната агенция за атомна енергия (MAAE), която разполага с екип от експерти в централата, този инцидент не е оказал влияние върху ядрената безопасност.

Пожарът в АЕЦ "Запорожие" е изгасен напълно, съобщава френският в. "Монд", като цитира представител на назначената от Русия местна администрация. Както Москва, така и Киев се обвиниха взаимно, че стоят зад инцидента, отбелязва френското издание.

Друг френски вестник - "Фигаро", цитира изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който съобщи в социалните медии, че "руските окупатори започнаха пожар" в централата, но подчерта, че "в момента нивата на радиация са в нормите". Тази информация е потвърдена и от назначения от Москва губернатор Балицки, който добавя, че работата на шестте реактора е спряна като предпазна мярка.

Руските сили многократно са обвинявали украинската армия в умишлен обстрел на съоръжението, което Киев отрича. От своя страна Украйна обвинява Русия, че е милитаризирала обекта, като е инсталирала тежки оръжия в периметъра на завода. МААЕ многократно е призовавала за сдържаност, опасявайки се, че "необмислени" военни действия могат да предизвикат "мащабна ядрена авария", припомня "Фигаро".

От своя страна британският в. "Дейли Телеграф" цитира изявление на украинския президент Володимир Зеленски, че руските сили са предизвикали пожар в АЕЦ "Запорожие", за да "изнудват" Киев, чиито сили навлязоха в руска територия. Според украински официален представител има "неофициална" информация, че вчера Русия е подпалила голям брой автомобилни гуми на охладителните кули на съоръжението в Запорожие, което окупира малко след началото на нашествието си през февруари 2022 г.

"Само с (възстановяването на) украинския контрол над АЕЦ "Запорожие" може да се гарантира връщане към нормалното и пълна безопасност", подчерта Зеленски.

Това се случва в момент, когато Киев се опитва да навлезе още по-навътре в Курска област, след като по-рано този месец започна изненадваща офанзива - първото чуждестранно нахлуване на руска земя след Втората световна война, припомня в. "Дейли Телеграф". Руското министерство на отбраната съобщава, че Украйна е навлязла на повече от 30 км навътре в територията на страната, но руските сили са "осуетили опитите" на групи, използващи бронирани машини, да пробият отбранителните линии край селата Толпино и Обшчий Колодез.

Целта на украинското нападение в Курска област е да дестабилизира Русия, отбелязва друг британски вестник - "Гардиън". Остава неясно доколко операцията ще издържи в средносрочен план на фона на заплахите на Кремъл, че тя ще бъде смазана с помощта на руските подкрепления. Русия смята, че в нея участват няколкостотин украински войници, но според цитиран от "Гардиън" украински официален представител броят им възлиза на хиляди.

Киев хвана Русия неподготвена, като нанесе удар в слабо защитен сектор на фронта, в който не е имало значителни боеве от пролетта на 2022 г., като проби ограничената гранична отбрана.

След няколко дни на сражения в югозападната част на Русия и двете страни отчитат успехи, но сраженията продължават, отбелязва американският в. "Ню Йорк таймс".

Provocation of the occupiers: This night, there was a fire at the Zaporizhzhia nuclear power plant



Last night Nikopol regional military administration reported that the occupiers set fire to a huge number of car tires at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. The Russians… pic.twitter.com/tLhKnzShFJ