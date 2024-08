Украйна порази руска ракетна система С-300

Украинските сили поразиха ракетен комплекс за противовъздушна отбрана (ПВО) С-300 в руската Ростовска област, съобщи генералният щаб в Киев, цитиран от Ройтерс и Укринформ, предаде БТА.

Оттам посочиха, че ударът е нанесен в района на населения пункт Новошахтинск и че подобни ракетни комплекси се използват за нападения срещу украинска гражданска инфраструктура.

"Регистрирани бяха взривове на конкретни точки, които бяха набелязани като цели", заяви генщабът. "Точността на удара се проверява." Ростовският губернатор Василий Голубьов каза, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над областта ракета, изстреляна от Украйна, а руското Министерство на отбраната не спомена нищо за унищожени системи за ПВО в ежедневната си сводка.

The Ukrainian Defense Forces carried out a strike on a S-300 position near Novoshakhtinsk in Rostov Region, the AFU General Staff said. pic.twitter.com/PpCErU2lxn