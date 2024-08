Германските власти: Извършен бе брутален атентат в страната

Германската министърка на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че е "дълбоко разстроена" от "бруталния атентат" в Солинген снощи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По последни данни трима души са били убити, а осем - ранени, при атаката в града в западната провинция Северен Рейн - Вестфалия. Издирването на нападателя продължава, като засега мотивът за действията му не е установен.

Атаката бе извършена, когато десетки хиляди хора се бяха събрали в Солинген, за да отпразнуват 650-ата годишнина от основаването на града. "Службите за сигурност правят всичко по силите си, за да арестуват извършителя, и разследват какво е довело до нападението", написа тази сутрин Фезер в социалната мрежа "Екс".

Според очевидци неизвестният извършител е ръгал жертвите си на случаен принцип. Нападателят се целел в гърлото на съответния човек, каза полицията, цитирана от Ройтерс.

Солинген, който има малко повече от 150 хиляди жители, се намира недалеч от Дюселдорф. По предварителни оценки за празненствата снощи са се били събрали до 75 хиляди души, отбелязва АФП.

